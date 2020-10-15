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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Ботафого
Гремио - Ботафого: обзор матча 15 октября 2020
Гремио
15.10.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ботафого
34'
D. Souza
48'
Пепе
66'
Пепе
42'
М. Баби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Ботафого
Замена
Б. Кортес
️️️️
Пепе
87'
Желтая карточка
T. Rodrigues
81'
80'
Желтая карточка
М. Баби
Замена
Л. Силва
️️️️
M.
76'
69'
Замена
А. Лекарос
️️️️
А. Кайо
69'
Замена
С. Калу
️️️️
Руан
ГОЛ! 3:1!
Пепе
Пас отдал
V. Ferraz
66'
59'
Замена
C.
️️️️
Г. Сантос
Замена
I.
️️️️
R.
56'
Желтая карточка
M.
54'
Красная карточка
D. Souza
53'
ГОЛ! 2:1!
Пепе
Пас отдал
D. Souza
48'
46'
Замена
K. Honda
️️️️
C. Renteria
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Баби
Пас отдал
П. Рауль
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
Пас отдал
Алиссон
34'
Желтая карточка
Матеузиньо
31'
30'
Желтая карточка
Г. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
19
Robinho
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
16
Руан
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
2
Варлей
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
8
CÃcero
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
15
Wesley Araujo
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
3-3-1-4
16
Барбоза
97
3
19
25
Алиссон
2
Матеузиньо
11
Пепе
4
7
1
8
4-1-5
4
Кану
22
Кевин
8
Сантос
12
Луис
8
Кайо
16
Руан
43
77
17
Баби
18
Рауль
19
46
46
19
8
16
Силва
16
Силва
8
11
Пепе
33
Кортес
33
Кортес
11
Пепе
8
Сантос
8
8
8
Сантос
8
Кайо
24
Лекарос
24
Лекарос
8
Кайо
77
4
4
77
16
Руан
8
Калу
8
Калу
16
Руан
Остались в запасе
Гремио
Ботафого
4
Руан
ЦЗ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
19
Луис Фернандо
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
2
Варлей
ЦЗ
23
Romildo
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
22
Kelvin
ЦФ
15
Wesley Araujo
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
4
Руан
ЦЗ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
19
Луис Фернандо
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
Остались в запасе
2
Варлей
ЦЗ
23
Romildo
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
22
Kelvin
ЦФ
15
Wesley Araujo
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Гремио - Ботафого
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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