Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Спорт Ресифи
Баия - Спорт Ресифи: обзор матча 05 октября 2020
Баия
05.10.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Спорт Ресифи
77'
М. Салданья
40'
H. (П)
54'
M. Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Спорт Ресифи
90'
Желтая карточка
M. Silva
85'
Желтая карточка
Л. Полли
ГОЛ! 1:2!
М. Салданья
Пас отдал
Грегоре
77'
Замена
М. Салданья
️️️️
Н. Параиба
76'
Желтая карточка
Клайсон
73'
70'
Замена
Л. Джуба
️️️️
Маркиньос
59'
Желтая карточка
Маркиньос
58'
Замена
L. Barcia
️️️️
H.
Замена
F.
️️️️
Ã.
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
M. Silva
Пас отдал
T. Neves
Замена
Даниэл
️️️️
Рамирес
46'
Замена
Клайсон
️️️️
M. Antonio
46'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
H.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
7
Рамирес
ЦП
14
Ernando
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
7
Elias
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
6
Сандер
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
9
Hernane
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Patric
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
16
Жадсон
ЦП
29
Клайсон
ЦП
94
Даниэл
АП
20
Матеус Салданья
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
37
Lucas Venuto
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
2-1-1-5
1
Фридрих
29
Капишаба
2
Параиба
40
Грегоре
7
Рамирес
7
9
Жилберто
30
17
28
3-1-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
6
Сандер
10
10
Маркиньос
9
77
2
20
26
2
Параиба
20
Салданья
20
Салданья
2
Параиба
17
70
70
17
7
Рамирес
94
Даниэл
94
Даниэл
7
Рамирес
30
29
Клайсон
29
Клайсон
30
9
7
7
9
10
Маркиньос
46
Джуба
46
Джуба
10
Маркиньос
Остались в запасе
Баия
Спорт Ресифи
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Ramon
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
37
Lucas Venuto
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
37
Бруниньо
АП
8
Marcos Serrato
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
4
Чико
ЦП
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Ramon
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
16
Жадсон
ЦП
Остались в запасе
37
Lucas Venuto
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
37
Бруниньо
АП
8
Marcos Serrato
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
4
Чико
ЦП
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Баия - Спорт Ресифи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Спорт Ресифи
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+