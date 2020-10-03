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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Интернасьонал
Гремио - Интернасьонал: обзор матча 03 октября 2020
Гремио
03.10.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
54'
Пепе
73'
Т. Гальярдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Интернасьонал
Замена
G. Azevedo
️️️️
D. Souza
88'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Л. Силва
88'
Вторая желтая
Б. Кортес
83'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Дарлан
78'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Гальярдо
71'
Красная карточка
Д. Мусто
61'
Замена
В. Потткер
️️️️
Г. Бочилия
61'
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
A. Hernández
Замена
R.
️️️️
Алиссон
60'
ГОЛ! 1:0!
Пепе
54'
Желтая карточка
Б. Кортес
49'
46'
Желтая карточка
В. Куэста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
37
Дарлан
ОП
16
Лукас Силва
ОП
2
Матеузиньо
ЦП
25
Алиссон
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
19
Луис Фернандо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
Интернасьонал
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
9
Leandro Fernández
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
4-2-2-1-2
28
Орехуэла
44
Брас
28
Миранда
33
Кортес
37
Дарлан
16
Силва
2
Матеузиньо
25
Алиссон
11
Пепе
7
1
3-1-3-3
14
Ломба
5
Хейтор
4
Моледо
31
Куэста
18
Мусто
8
Патрик
88
Эденилсон
21
Бочилия
6
99
91
Гальярдо
16
Силва
16
Барбоза
16
Барбоза
16
Силва
7
39
39
7
37
Дарлан
19
Фернандо
19
Фернандо
37
Дарлан
25
Алиссон
19
19
25
Алиссон
99
10
10
99
21
Бочилия
90
Потткер
90
Потткер
21
Бочилия
Остались в запасе
Гремио
Интернасьонал
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
8
Maicon
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
46
Isaque
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
9
Leandro Fernández
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
16
Нонато
ЦП
23
Родриго Линдосо
ОП
4
Leonardo Borges
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
8
Maicon
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
46
Isaque
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
16
Нонато
ЦП
23
Родриго Линдосо
ОП
4
Leonardo Borges
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Гремио - Интернасьонал
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
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3 : 1
05.11.2026
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Гремио
2 : 0
30.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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