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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Ботафого
Коринтианс - Ботафого: обзор матча 06 сентября 2020
Коринтианс
06.09.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ботафого
12'
Фагнер (П)
90+3'
Жо
22'
Б. Назарио
75'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Ботафого
ГОЛ! 2:2!
Жо
90'
+3
Замена
M. Boselli
️️️️
Рамиро
87'
83'
Замена
М. Наскименто
️️️️
М. Баби
75'
ГОЛ! 1:2!
С. Калу
Пас отдал
Руан
Желтая карточка
Г. Силва
71'
71'
Замена
Руан
️️️️
Б. Назарио
Замена
М. Витал
️️️️
Á. Araos
56'
Замена
Р. Отеро
️️️️
В. Кантильо
46'
Желтая карточка
Á. Araos
41'
22'
ГОЛ! 1:1!
Б. Назарио
Желтая карточка
В. Кантильо
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фагнер
12'
10'
Желтая карточка
М. Беневенуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
4
Keisuke Honda
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
11
Ромуло Отеро
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
6
Габриэль
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
17
Mauro Boselli
ЦФ
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
4-3-1-2
1
Кассио
6
Питон
23
Фагнер
22
Авелар
4
Жил
29
Камачо
30
Кантильо
17
Рамиро
19
Силва
32
21
Жо
3-2-2-3
25
Фернандес
4
Кану
8
Сантос
13
Форстер
22
Кевин
4
Беневенуто
8
Кайо
10
Назарио
8
Калу
17
Баби
4
30
Кантильо
11
Отеро
11
Отеро
30
Кантильо
32
10
Витал
10
Витал
32
17
Рамиро
17
17
17
Рамиро
10
Назарио
16
Руан
16
Руан
10
Назарио
17
Баби
30
Наскименто
30
Наскименто
17
Баби
Остались в запасе
Коринтианс
Ботафого
17
Сидклей
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
19
Лео Натель
ЛФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
6
Габриэль
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
12
Diego Cavalieri
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
16
Уго
ЛЗ
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
19
Лео Натель
ЛФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
6
Габриэль
ЦП
Остались в запасе
12
Diego Cavalieri
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
16
Уго
ЛЗ
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Коринтианс - Ботафого
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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