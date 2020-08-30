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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Коринтианс
Сан-Паулу - Коринтианс: обзор матча 30 августа 2020
Сан-Паулу
30.08.2020, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
14'
H.
90+1'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Коринтианс
Желтая карточка
Ч. Че
90'
+3
Замена
Б. Алвес
️️️️
Пабло
90'
+3
Желтая карточка
Бреннер
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Бреннер
Пас отдал
Ж. Торо
90'
+1
90'
Замена
M. Boselli
️️️️
Жо
Замена
Луан
️️️️
H.
74'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Лусиано
74'
61'
Замена
Г. Силва
️️️️
Л. Натель
61'
Замена
Р. Отеро
️️️️
В. Кантильо
Замена
Бреннер
️️️️
P. Boia
59'
46'
Замена
Луан
️️️️
Р. Оливейра
Желтая карточка
Лусиано
19'
ГОЛ! 1:0!
H.
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
3
Че Че
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Лусиано
ЦП
98
Paulinho Boia
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Кассио
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
17
Рамиро
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
21
Жо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
17
Mauro Boselli
ЦФ
4-4-5
5
Арболеда
3
Лео
19
Коста
18
Винисиус
15
Буэно
8
Сара
10
Лусиано
3
Че Че
18
28
92
Пабло
15
98
4-3-3
1
Кассио
4
Жил
23
Фагнер
22
Авелар
17
Сидклей
30
Кантильо
13
Эдерсон
17
Рамиро
32
21
Жо
19
Натель
92
Пабло
34
Алвес
34
Алвес
92
Пабло
10
Лусиано
44
Торо
44
Торо
10
Лусиано
98
20
Бреннер
20
Бреннер
98
15
33
Луан
33
Луан
15
17
Гомес
17
Гомес
36
Оливейра
36
Оливейра
19
Натель
19
Силва
19
Силва
19
Натель
30
Кантильо
11
Отеро
11
Отеро
30
Кантильо
Оливейра
7
Луан
7
Луан
Оливейра
6
Габриэль
6
Габриэль
21
Жо
17
17
21
Жо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Коринтианс
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
11
Хелиньо
ПВ
11
Родриго Нестор
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
39
Хавьер
ОП
6
Лукас Питон
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
11
Хелиньо
ПВ
11
Родриго Нестор
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
Остались в запасе
39
Хавьер
ОП
6
Лукас Питон
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Сан-Паулу - Коринтианс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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