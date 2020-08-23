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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Гремио
Васко да Гама - Гремио: обзор матча 23 августа 2020
Васко да Гама
23.08.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Гремио
Желтая карточка
L. Santos
90'
Замена
L. Santos
️️️️
Г. Кано
89'
Желтая карточка
Андрей
87'
82'
Желтая карточка
Тасиано
76'
Замена
Тасиано
️️️️
I.
76'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
Алиссон
Желтая карточка
C. Tenório
74'
Замена
V.
️️️️
М. Бенитес
74'
63'
Замена
T. Neves
️️️️
J. Pyerre
Замена
B. César
️️️️
Ф. Бастос
60'
Замена
C. Tenório
️️️️
К. Винк
46'
45'
+3
Желтая карточка
Матеузиньо
Желтая карточка
М. Бенитес
37'
Желтая карточка
Энрике
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
16
Fernando Miguel
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
46
Isaque
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
77
Габриэл Пек
ПВ
41
Cayo Tenório
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
7
Bruno César
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
3
Werley
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Гремио
28
Пауло Миранда
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
10
Thiago Neves
ЦП
16
Тасиано
ЦП
37
Рилдо
АП
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
3-1-1-2-4
17
Энрике
36
Грака
2
Винк
7
Андрей
8
Бастос
11
Магно
7
Бенитес
16
5
15
14
Кано
4-1-2-1-2
10
Виктор
33
Кортес
44
Брас
28
Орехуэла
4
Каннеман
16
Силва
25
Алиссон
2
Матеузиньо
11
Пепе
21
46
2
Винк
41
41
2
Винк
7
Бенитес
27
27
7
Бенитес
14
Кано
0
0
14
Кано
8
Бастос
7
7
8
Бастос
39
39
25
Алиссон
22
22
25
Алиссон
21
10
10
21
46
16
Тасиано
16
Тасиано
46
Остались в запасе
Васко да Гама
Гремио
77
Габриэл Пек
ПВ
33
Marcos Júnior
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
30
Лукао
ВР
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
23
Фабрисио
ЦФ
37
Рилдо
АП
37
Дарлан
ОП
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
77
Габриэл Пек
ПВ
33
Marcos Júnior
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
30
Лукао
ВР
11
Карлиньос
ЦФ
Остались в запасе
23
Фабрисио
ЦФ
37
Рилдо
АП
37
Дарлан
ОП
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Васко да Гама - Гремио
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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