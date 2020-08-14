Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Спорт Ресифи
Васко да Гама - Спорт Ресифи: обзор матча 14 августа 2020
Васко да Гама
14.08.2020, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
9'
Ф. Бастос
32'
Ф. Бастос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Спорт Ресифи
90'
+8
Красная карточка
R.
79'
Желтая карточка
H.
Замена
G. Parede
️️️️
М. Бенитес
77'
71'
Замена
R.
️️️️
Маркиньос
71'
Замена
H.
️️️️
É.
Желтая карточка
Андрей
70'
68'
Желтая карточка
Маркиньос
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бастос
32'
29'
Желтая карточка
В. Фариас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бастос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Габриэл Пек
ПВ
5
Leandro Castán
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
8
Виллиан Фариас
ОП
19
Élton
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Васко да Гама
35
Миранда
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
33
Marcos Júnior
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
3
Werley
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
77
Marcão Silva
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
2-1-2-3-3
17
Энрике
36
Грака
7
Андрей
8
Бастос
22
Пикачу
11
Магно
7
Бенитес
77
Пек
16
14
Кано
5
3-1-1-5
1
Маилсон
34
Адриэлсон
2
Майдана
6
Сандер
8
Фариас
10
Маркиньос
19
2
41
11
18
7
Бенитес
77
77
7
Бенитес
10
Маркиньос
7
7
10
Маркиньос
19
9
9
19
Остались в запасе
Васко да Гама
Спорт Ресифи
33
Marcos Júnior
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
3
Werley
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
4
Чико
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
37
Бруниньо
АП
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
Остались в запасе
33
Marcos Júnior
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
3
Werley
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
11
Карлиньос
ЦФ
Остались в запасе
4
Чико
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
37
Бруниньо
АП
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Васко да Гама - Спорт Ресифи
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
Все
Васко да Гама
Спорт Ресифи
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:47
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:47
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+