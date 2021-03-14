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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 14 марта 2021
Балтика
14.03.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
75'
М. Маркович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
Замена
А. Шаваев
️️️️
М. Кузьмин
90'
+3
90'
Желтая карточка
К. Большаков
81'
Желтая карточка
Е. Назаров
Вторая желтая
Я. Казаев
81'
Желтая карточка
М. Маркович
79'
Желтая карточка
Я. Казаев
76'
76'
Замена
Ю. Першин
️️️️
А. Батютин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Маркович
75'
74'
Желтая карточка
М. Мартусевич
Замена
М. Маркович
️️️️
И. Альшин
74'
72'
Замена
Е. Назаров
️️️️
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
И. Альшин
70'
Замена
С. Джамилов
️️️️
И. Гелоян
68'
Замена
А. Дудиев
️️️️
И. Маклаков
62'
Замена
М. Маркин
️️️️
Аллеф
61'
57'
Замена
К. Большаков
️️️️
А. Малеев
54'
Вторая желтая
Эмерсон
Желтая карточка
М. Кашчелан
48'
46'
Замена
Д. Барков
️️️️
Э. Булия
38'
Желтая карточка
К. Суслов
32'
Желтая карточка
Эмерсон
24'
Желтая карточка
А. Малеев
Желтая карточка
И. Гелоян
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
СКА-Хабаровск
93
Алексей Городовой
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Балтика
1
Давид Волк
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Владислав Лазарев
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
4
Маклаков
26
Мещанинов
20
Юрганов
44
Тишкин
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Гелоян
6
Кузьмин
10
Альшин
33
Аллеф
3-1-1-3-2
93
Городовой
25
Эмерсон
91
Суслов
10
Никифоров
33
Квеквескири
24
Мартусевич
90
Безлихотнов
8
Малеев
9
Колесниченко
91
Булия
72
Батютин
10
Гелоян
7
Джамилов
7
Джамилов
10
Гелоян
33
Аллеф
93
Маркин
93
Маркин
33
Аллеф
4
Маклаков
8
Дудиев
8
Дудиев
4
Маклаков
6
Кузьмин
8
Шаваев
8
Шаваев
6
Кузьмин
10
Альшин
13
Маркович
13
Маркович
10
Альшин
8
Малеев
31
Большаков
31
Большаков
8
Малеев
90
Безлихотнов
9
Назаров
9
Назаров
90
Безлихотнов
72
Батютин
10
Першин
10
Першин
72
Батютин
91
Булия
86
Барков
86
Барков
91
Булия
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
Остались в запасе
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
5
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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