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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Сент-Миррен
Данди Юнайтед - Сент-Миррен: обзор матча 27 января 2021
Данди Юнайтед
27.01.2021, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 5
Завершен
Сент-Миррен
54'
И. Харкс
30'
Д. Шонесси
42'
Д. МакГрат (П)
45+1'
Д. МакГрат (П)
80'
D. Connolly
85'
K. Dennis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Сент-Миррен
85'
ГОЛ! 1:5!
K. Dennis
Пас отдал
Р. Флинн
80'
ГОЛ! 1:4!
D. Connolly
Пас отдал
K. Dennis
80'
Замена
K. McAllister
️️️️
I. Durmus
Замена
L. Appere
️️️️
L. Bolton
72'
71'
Замена
D. Connolly
️️️️
Д. Обика
56'
Замена
K. Dennis
️️️️
И. Брофи
55'
Желтая карточка
И. Эрхахон
ГОЛ! 1:3!
И. Харкс
Пас отдал
L. Bolton
54'
Желтая карточка
М. Коннолли
45'
+1
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. МакГрат
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
45'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. МакГрат
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шонесси
Пас отдал
C. McCarthy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
6
Марк Коннолли
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
6
Натан Шерон
ОП
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
1-2-5
6
Коннолли
6
Харкс
8
4
19
7
Шенклэнд
36
10
Кларк
4-4-2
31
Анвик
2
Тейт
15
22
Фрэйзер
5
Шонесси
8
Флинн
17
МакГрат
11
21
Эрхахон
27
Брофи
9
Обика
8
9
9
8
9
Обика
21
21
9
Обика
27
Брофи
9
9
27
Брофи
11
7
7
11
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
31
Бенжамин Зигрист
ВР
18
Kai Fotheringham
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
3
Adrian Spörle
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
6
Натан Шерон
ОП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
18
Kai Fotheringham
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
3
Adrian Spörle
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
6
Натан Шерон
ОП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Данди Юнайтед - Сент-Миррен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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