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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Гамильтон Академикал
Ливингстон - Гамильтон Академикал: обзор матча 13 марта 2021
Ливингстон
13.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
36'
С. Питтман
30'
C. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Гамильтон Академикал
90'
Замена
Д. Мойо
️️️️
C. Smith
Замена
J. Serrano
️️️️
C. Sibbald
84'
Замена
J. Mullin
️️️️
А. Форрест
78'
55'
Замена
R. Hughes
️️️️
Л. Ходсон
45'
+1
Желтая карточка
C. Smith
Желтая карточка
Д. Холт
42'
ГОЛ! 1:1!
С. Питтман
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
C. Smith
Пас отдал
B. Easton
Желтая карточка
Н. Девлин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Скотт Питтман
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
23
Raffaele De Vita
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Ливингстон
33
Steve Lawson
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
14
Joshua Mullin
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
12
Julien Serrano
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
25
Sean Slaven
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
3-1-4-1-2
5
Фицуотер
10
5
2
МакКрори
8
Питтман
8
Холт
2
Девлин
6
14
Форрест
9
23
4-2-4
30
40
24
2
Одоффин
14
Ходсон
18
Каллахан
25
19
Андерсон
5
32
21
10
12
12
10
14
Форрест
14
14
14
Форрест
14
Ходсон
15
15
14
Ходсон
32
20
Мойо
20
Мойо
32
Остались в запасе
Ливингстон
Гамильтон Академикал
40
Gary Maley
ЦФ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
9
Jaze Kabia
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
33
Steve Lawson
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
25
Sean Slaven
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
40
Gary Maley
ЦФ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
9
Jaze Kabia
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
33
Steve Lawson
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
Остались в запасе
25
Sean Slaven
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Ливингстон - Гамильтон Академикал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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Ливингстон
Гамильтон Академикал
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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