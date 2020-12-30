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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Гамильтон Академикал
Сент-Джонстон - Гамильтон Академикал: обзор матча 30 декабря 2020
Сент-Джонстон
30.12.2020, среда, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Гамильтон Академикал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Гамильтон Академикал
90'
+1
Желтая карточка
J. Hamilton
Замена
M. O'Halloran
️️️️
L. Craig
86'
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
Д. Уотерспун
86'
78'
Замена
T. Owolabi
️️️️
N. Thomas
76'
Замена
G. Stanger
️️️️
B. Easton
Замена
C. Conway
️️️️
С. Мэй
75'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
0
L. Craig
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
5
Aaron Martin
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Гамильтон Академикал
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
32
Callum Smith
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
3-2-3-2
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
24
26
Руни
20
МакНамара
10
Уотерспун
8
Маккэнн
0
17
Мэй
20
Кейн
3-2-5
22
14
Ходсон
2
Одоффин
33
40
24
5
20
Мойо
16
27
24
17
Мэй
7
7
17
Мэй
10
Уотерспун
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
10
Уотерспун
0
17
17
0
24
14
14
24
24
36
36
24
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Гамильтон Академикал
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
32
Callum Smith
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
Остались в запасе
32
Callum Smith
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Сент-Джонстон - Гамильтон Академикал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Гамильтон Академикал
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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