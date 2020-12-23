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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Ливингстон
Гамильтон Академикал - Ливингстон: обзор матча 23 декабря 2020
Гамильтон Академикал
23.12.2020, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Ливингстон
52'
J. Guthrie
90+1'
J. Mullin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Ливингстон
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
J. Mullin
Желтая карточка
Х. Одоффин
90'
Замена
J. Hamilton
️️️️
B. Easton
85'
Желтая карточка
B. Stirling
80'
Замена
K. Gourlay
️️️️
R. Fulton
63'
52'
ГОЛ! 0:1!
J. Guthrie
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
27
Ben Stirling
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
14
George Stanger
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Ливингстон
0
E. Ambrose
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
4-3-4
30
14
Ходсон
2
Одоффин
24
33
15
33
25
27
20
Мойо
21
5
3-5-1-1
1
Стриек
5
Фицуотер
5
10
8
Холт
28
8
Питтман
14
2
Девлин
14
Форрест
12
30
22
22
30
24
40
40
24
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Ливингстон
14
George Stanger
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
2
Росс МакКрори
ОП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
0
E. Ambrose
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
0
E. Ambrose
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Гамильтон Академикал - Ливингстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
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Гамильтон Академикал
Ливингстон
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2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
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2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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2016.11.15 08:45
1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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