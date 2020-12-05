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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Килмарнок
Гамильтон Академикал - Килмарнок: обзор матча 05 декабря 2020
Гамильтон Академикал
05.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Килмарнок
73'
Р. Каллахан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Килмарнок
Желтая карточка
T. Owolabi
89'
Желтая карточка
B. Stirling
85'
84'
Замена
D. Whitehall
️️️️
Г. Килти
Желтая карточка
R. Fulton
79'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Каллахан
73'
72'
Желтая карточка
B. Haunstrup
63'
Желтая карточка
A. McGowan
Замена
T. Owolabi
️️️️
C. Smith
62'
Замена
N. Thomas
️️️️
Л. Ходсон
54'
29'
Красная карточка
C. Dikamona
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
32
Callum Smith
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Килмарнок
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
24
Nathan Thomas
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
4-2-4
30
14
Ходсон
33
24
2
Одоффин
18
Каллахан
25
32
20
Мойо
27
5
2-2-1-5
21
12
36
Тшибола
4
Пауэр
11
Пайннок
28
11
Килти
14
Кабамба
27
Брофи
20
14
Ходсон
24
24
14
Ходсон
32
36
36
32
11
Килти
12
12
11
Килти
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Килмарнок
21
Kyle Munro
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
21
Kyle Munro
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Гамильтон Академикал - Килмарнок
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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Гамильтон Академикал
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