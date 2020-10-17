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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон
Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон: обзор матча 17 октября 2020
Гамильтон Академикал
17.10.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 5
Завершен
Сент-Джонстон
40'
R. Hughes
44'
M. Ogboe
79'
R. Hughes
2'
С. Мэй
14'
Д. Уотерспун
33'
С. Мэй
69'
C. Conway
82'
C. Conway
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон
82'
ГОЛ! 3:5!
C. Conway
80'
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
ГОЛ! 3:4!
R. Hughes
79'
Замена
B. Stirling
️️️️
Л. Ходсон
78'
Замена
C. Smith
️️️️
K. Munro
74'
69'
ГОЛ! 2:4!
C. Conway
Пас отдал
С. Мэй
65'
Замена
C. Bryson
️️️️
А. Маккэнн
ГОЛ! 2:3!
M. Ogboe
Пас отдал
S. McMann
44'
ГОЛ! 1:3!
R. Hughes
Пас отдал
K. Munro
40'
Желтая карточка
Х. Одоффин
37'
33'
ГОЛ! 0:3!
С. Мэй
Пас отдал
C. Conway
Замена
R. Hughes
️️️️
D. Templeton
20'
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уотерспун
Пас отдал
А. Маккэнн
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Мэй
Пас отдал
Д. Уотерспун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
21
Kyle Munro
ЦФ
16
David Templeton
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
14
Will Collar
ЦП
22
Justin Johnson
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
7
Craig Bryson
ЦП
0
L. Craig
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
4-2-4
30
14
Ходсон
2
Вонт
33
2
Одоффин
18
Каллахан
25
21
20
Мойо
99
16
4-4-2
28
Кларк
20
МакНамара
5
МакКарт
17
Тансер
4
Гордон
10
Уотерспун
8
Маккэнн
6
Керр
8
Дэвидсон
17
Мэй
7
21
32
32
21
14
Ходсон
27
27
14
Ходсон
16
15
15
16
8
Маккэнн
7
7
8
Маккэнн
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Сент-Джонстон
22
Justin Johnson
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
14
Will Collar
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
26
Шон Руни
ПЗ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
22
Justin Johnson
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
14
Will Collar
ЦП
Остались в запасе
26
Шон Руни
ПЗ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
Все
Гамильтон Академикал
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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