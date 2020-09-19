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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Гамильтон Академикал
Килмарнок - Гамильтон Академикал: обзор матча 19 сентября 2020
Килмарнок
19.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
10'
Г. Килти
57'
Н. Кабамба
18'
Х. Одоффин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Гамильтон Академикал
Желтая карточка
А. Тшибола
90'
+6
Замена
М. Пайннок
️️️️
Г. Килти
90'
+4
Замена
Р. МакКензи
️️️️
C. Burke
82'
78'
Желтая карточка
R. Mimnaugh
68'
Замена
C. Trafford
️️️️
W. Collar
ГОЛ! 2:1!
Н. Кабамба
57'
56'
Замена
C. Smith
️️️️
S. Martin
45'
Желтая карточка
M. Ogboe
28'
Желтая карточка
Ш. Вонт
Красная карточка
И. Брофи
23'
18'
ГОЛ! 1:1!
Х. Одоффин
ГОЛ! 1:0!
Г. Килти
Пас отдал
C. Burke
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
99
Marios Ogboe
ЦФ
16
David Templeton
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
14
George Stanger
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
3-2-2-4
3
21
17
Финдлей
8
22
29
36
Тшибола
1
14
Кабамба
27
Брофи
11
Килти
4-3-3
30
2
Вонт
33
2
Одоффин
40
14
25
33
20
Мойо
16
99
11
Килти
11
Пайннок
11
Пайннок
11
Килти
29
7
МакКензи
7
МакКензи
29
14
6
6
14
25
32
32
25
Остались в запасе
Килмарнок
Гамильтон Академикал
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
14
George Stanger
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Килмарнок - Гамильтон Академикал
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
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Килмарнок
Гамильтон Академикал
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
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2017.05.09 16:59
1
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2016.11.15 08:45
1
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2025.09.11 11:29
2
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2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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