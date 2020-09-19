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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Сент-Миррен
Данди Юнайтед - Сент-Миррен: обзор матча 19 сентября 2020
Данди Юнайтед
19.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Миррен
33'
Л. Шенклэнд
52'
A. Spörle
64'
D. Connolly
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Сент-Миррен
Желтая карточка
D. Glass
86'
85'
Замена
J. Morias
️️️️
И. Эрхахон
Замена
D. Glass
️️️️
Н. Кларк
83'
Замена
P. Pawlett
️️️️
L. Chalmers
81'
66'
Замена
C. MacPherson
️️️️
Д. Обика
64'
ГОЛ! 2:1!
D. Connolly
60'
Красная карточка
Р. Тейт
56'
Замена
I. Durmus
️️️️
K. McAllister
56'
Замена
D. Connolly
️️️️
Д. МакГрат
ГОЛ! 2:0!
A. Spörle
52'
38'
Желтая карточка
K. McAllister
Желтая карточка
К. Батчер
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенклэнд
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Миррен
5
Джо Шонесси
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
1
Zdenek ZlÃ¡mal
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
17
Кэмми Смит
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
6
Натан Шерон
ОП
11
Ilkay Durmus
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
1-1-2-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
66
Батчер
6
Харкс
8
23
7
Шенклэнд
10
Кларк
3
3
4-3-4
15
22
Фрэйзер
2
Тейт
5
Шонесси
21
Эрхахон
16
17
МакГрат
9
Обика
94
Эрвин
7
1
10
Кларк
21
21
10
Кларк
23
8
8
23
17
МакГрат
21
21
17
МакГрат
9
Обика
8
8
9
Обика
7
11
11
7
21
Эрхахон
26
26
21
Эрхахон
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
17
Кэмми Смит
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
10
P. McMullan
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
27
Петер Урминский
ВР
6
Натан Шерон
ОП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
17
Кэмми Смит
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
10
P. McMullan
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
6
Натан Шерон
ОП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Данди Юнайтед - Сент-Миррен
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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