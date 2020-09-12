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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Гамильтон Академикал
Ливингстон - Гамильтон Академикал: обзор матча 12 сентября 2020
Ливингстон
12.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Гамильтон Академикал
1'
С. Питтман
57'
D. Templeton
85'
K. Munro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Гамильтон Академикал
86'
Замена
M. Fjortoft
️️️️
D. Templeton
85'
ГОЛ! 1:2!
K. Munro
Пас отдал
D. Templeton
Желтая карточка
J. Guthrie
84'
83'
Замена
C. Trafford
️️️️
W. Collar
68'
Желтая карточка
R. Mimnaugh
Замена
С. Тиффони
️️️️
L. Lokotsch
62'
Замена
C. Sibbald
️️️️
Д. Холт
62'
57'
ГОЛ! 1:1!
D. Templeton
50'
Желтая карточка
D. Templeton
Желтая карточка
Д. Холт
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Питтман
Пас отдал
L. Lokotsch
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
5
Jon Guthrie
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
13
Lars Lokotsch
ЦФ
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
14
Will Collar
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
21
Kyle Munro
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
16
David Templeton
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
14
Robbie Crawford
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
6
Charlie Trafford
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
2-1-5-1-2
5
0
2
МакКрори
8
Холт
8
Питтман
28
6
2
Девлин
14
Форрест
12
13
2-4-4
30
2
Вонт
2
Одоффин
14
33
25
18
Каллахан
20
Мойо
16
99
21
13
17
Тиффони
17
Тиффони
13
8
Холт
10
10
8
Холт
14
6
6
14
16
5
5
16
Остались в запасе
Ливингстон
Гамильтон Академикал
99
Matej Poplatnik
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
1
Макс Стриек
ВР
33
Steve Lawson
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
22
Justin Johnson
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
99
Matej Poplatnik
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
1
Макс Стриек
ВР
33
Steve Lawson
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Остались в запасе
22
Justin Johnson
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Ливингстон - Гамильтон Академикал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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Ливингстон
Гамильтон Академикал
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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