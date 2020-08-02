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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Гамильтон Академикал
Селтик - Гамильтон Академикал: обзор матча 02 августа 2020
Селтик
02.08.2020, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
5 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
20'
О. Эдуард
31'
Ж. Фримпонг
49'
О. Эдуард
53'
О. Эдуард
90'
П. Климала
34'
S. Martin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Гамильтон Академикал
ГОЛ! 5:1!
П. Климала
90'
Замена
П. Климала
️️️️
Р. Кристи
86'
Замена
К. Дембеле
️️️️
О. Эдуард
86'
Замена
А. Атем Эльхамед
️️️️
Ж. Фримпонг
86'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
85'
70'
Замена
C. Trafford
️️️️
Х. Одоффин
70'
Замена
C. McKenna
️️️️
Р. Каллахан
Замена
О. Нтчам
️️️️
М. Эльюнусси
70'
55'
Желтая карточка
M. Ogboe
ГОЛ! 4:1!
О. Эдуард
53'
ГОЛ! 3:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Д. Форрест
49'
42'
Замена
M. Ogboe
️️️️
R. Hughes
36'
Желтая карточка
Р. Каллахан
34'
ГОЛ! 2:1!
S. Martin
ГОЛ! 2:0!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
Г. Тэйлор
31'
ГОЛ! 1:0!
О. Эдуард
Пас отдал
Г. Тэйлор
20'
17'
Желтая карточка
S. Martin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
11
Lewis Smith
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
4
Ciaran McKenna
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
36
Tunde Owolabi
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
4-2-3-1
19
Бэйн
32
Тэйлор
6
Жульен
20
Айер
30
Фримпонг
8
Браун
42
МакГрегор
10
Эльюнусси
10
Кристи
49
Форрест
29
Эдуард
4-4-2
30
33
2
Одоффин
40
2
Вонт
11
25
15
18
Каллахан
16
20
Мойо
10
Кристи
9
Климала
9
Климала
10
Кристи
29
Эдуард
7
Дембеле
7
Дембеле
29
Эдуард
30
Фримпонг
44
Эльхамед
44
Эльхамед
30
Фримпонг
10
Эльюнусси
10
Нтчам
10
Нтчам
10
Эльюнусси
2
Одоффин
6
6
2
Одоффин
18
Каллахан
4
4
18
Каллахан
15
99
99
15
Остались в запасе
Селтик
Гамильтон Академикал
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Нил Леннон
36
Tunde Owolabi
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Том Рогич
АП
Остались в запасе
36
Tunde Owolabi
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Селтик - Гамильтон Академикал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
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