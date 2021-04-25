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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Фортуна
АДО Ден Хааг - Фортуна: обзор матча 25 апреля 2021
АДО Ден Хааг
25.04.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
0 : 3
Завершен
Фортуна
39'
З. Флемминг
48'
С. Полтер
77'
Т. Теки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Фортуна
87'
Замена
N. El Ablak
️️️️
С. Мутуссами
77'
ГОЛ! 0:3!
Т. Теки
76'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
Э. Ханссон
76'
Замена
Л. Семеду
️️️️
М. Сентьенс
Замена
Б. Адеканье
️️️️
R. Kishna
63'
Желтая карточка
M. Vejinović
62'
Замена
М. Крамер
️️️️
К. де Бур
59'
48'
ГОЛ! 0:2!
С. Полтер
Пас отдал
З. Флемминг
46'
Замена
Т. Теки
️️️️
Т. Верлинден
39'
ГОЛ! 0:1!
З. Флемминг
Пас отдал
Э. Ханссон
30'
Желтая карточка
Д. Кокс
5'
Замена
G. Amiot
️️️️
Д. ван ден Бейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
22
Piet Velthuizen
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
19
Томислав Гомельт
ЦП
8
Давид Филипп
АП
34
Ксандер Северина
ПВ
34
Amar Ćatić
ЦФ
7
Cain Seedorf
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
28
Silvinho Esajas
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
12
Clint Essers
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
3-1-1-5
50
Фрайзль
12
Кемпер
5
Фамилья-Кастильо
27
ван Эвейк
8
де Бур
17
Бесуйен
23
31
9
Арвейлер
18
51
4-3-2-2
12
Рота
33
ван ден Бейс
38
27
Кокс
7
Верлинден
8
Мутуссами
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Ханссон
91
Полтер
22
31
11
Адеканье
11
Адеканье
31
8
де Бур
29
Крамер
29
Крамер
8
де Бур
8
Мутуссами
24
24
8
Мутуссами
7
Верлинден
5
Теки
5
Теки
7
Верлинден
33
ван ден Бейс
5
5
33
ван ден Бейс
7
Ханссон
17
17
7
Ханссон
20
Сентьенс
7
Семеду
7
Семеду
20
Сентьенс
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Фортуна
8
Давид Филипп
АП
34
Amar Ćatić
ЦФ
34
Ксандер Северина
ПВ
7
Cain Seedorf
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Томислав Гомельт
ЦП
28
Silvinho Esajas
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
12
Clint Essers
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Том Хендрикс
ВР
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
8
Давид Филипп
АП
34
Amar Ćatić
ЦФ
34
Ксандер Северина
ПВ
7
Cain Seedorf
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Томислав Гомельт
ЦП
28
Silvinho Esajas
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
11
John Goossens
ЦФ
Остались в запасе
12
Clint Essers
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Том Хендрикс
ВР
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча АДО Ден Хааг - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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