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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Твенте
Зволле - Твенте: обзор матча 10 апреля 2021
Зволле
10.04.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
1 : 0
Завершен
Твенте
35'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Твенте
87'
Замена
Д. Ротс
️️️️
Д. Думич
87'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
Г. Ремерато
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
D. Huiberts
79'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
В. Мисиджан
71'
Замена
E. Reijnders
️️️️
J. Drost
71'
65'
Замена
Л. Илич
️️️️
Й. Босх
65'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
T. van Leeuwen
Замена
П. Клемент
️️️️
B. Van Polen
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Мисиджан
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Зволле
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Мустафа Саймак
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
21
Лука Илич
АП
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-1-5
3
Пал
3
Накаяма
3
Лам
4
Керстен
10
Ферай
11
9
Тедич
7
Мисиджан
30
2
4-3-3
16
Дроммел
4
Думич
24
Эбуехи
3
Пири
5
Смал
5
Босх
6
Зерруки
80
Ремерато
11
Мениг
90
Данило
10
7
Мисиджан
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
7
Мисиджан
2
24
Клемент
24
Клемент
2
30
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
30
11
23
23
11
80
Ремерато
24
Остерволде
24
Остерволде
80
Ремерато
5
Босх
21
Илич
21
Илич
5
Босх
4
Думич
11
Ротс
11
Ротс
4
Думич
10
7
Нарсинг
7
Нарсинг
10
Остались в запасе
Зволле
Твенте
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Зволле - Твенте
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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