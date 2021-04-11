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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Херенвен
Гронинген - Херенвен: обзор матча 11 апреля 2021
Гронинген
11.04.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 29 тур
0 : 2
Завершен
Херенвен
71'
Х. Верман (П)
87'
Т. Халилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Херенвен
87'
ГОЛ! 0:2!
Т. Халилович
87'
Замена
R. Kongolo
️️️️
Л. Шоне
Замена
П. Абрахам
️️️️
В. Даммерс
84'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
А. Эль-Мессауди
78'
Замена
A. Robben
️️️️
А. Да Крус
78'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Верман
62'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
С. Де Йонг
46'
Замена
L. Woudenberg
️️️️
Р. Каиб
Замена
П. Йостен
️️️️
Т. Суслов
46'
Желтая карточка
М. те Верик
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
10
Arjen Robben
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Падт
3
Гудмундссон
4
Даммерс
6
Итакура
23
те Верик
8
ван Кам
11
Эль-Мессауди
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
14
Ларсен
10
Суслов
4-3-1-2
22
6
ван Хеке
5
Дрешевич
2
Флоранус
24
Каиб
25
Верман
6
Де Йонг
20
Шоне
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
4
Даммерс
7
Абрахам
7
Абрахам
4
Даммерс
9
Да Крус
10
10
9
Да Крус
11
Эль-Мессауди
10
Лундквист
10
Лундквист
11
Эль-Мессауди
10
Суслов
17
Йостен
17
Йостен
10
Суслов
24
Каиб
5
5
24
Каиб
6
Де Йонг
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
6
Де Йонг
20
Шоне
21
21
20
Шоне
Остались в запасе
Гронинген
Херенвен
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
2
Мигель Леаль
ЦЗ
Главный тренер
Эрнест Фабер
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
18
Зибен Деваль
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
2
Мигель Леаль
ЦЗ
Остались в запасе
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
18
Зибен Деваль
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Гронинген - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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