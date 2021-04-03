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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - АЗ Алкмаар
Виллем II - АЗ Алкмаар: обзор матча 03 апреля 2021
Виллем II
03.04.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
72'
А. Гюдмюндссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - АЗ Алкмаар
90'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Гюдмюндссон
90'
Замена
Й. Дуин
️️️️
О. Вейндал
90'
Замена
Й. Класи
️️️️
Ф. Мидтсьё
82'
Замена
️️️️
Й. Карлссон
77'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
Замена
Л. Селахи
️️️️
W. Spieringhs
76'
Замена
М. Келерт
️️️️
Ч. Наннели
76'
Желтая карточка
Д. Саддики
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Гюдмюндссон
Замена
Д. Саддики
️️️️
П. Ллонч
46'
Желтая карточка
П. Ллонч
37'
5'
Красная карточка
Т. Коопмейнерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Виллем II
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
1
Mees Bakker
ЦФ
2-2-5
49
Мурич
17
Кен
8
Хольмен
7
Наннели
8
Ллонч
20
31
Трезор
14
Павлидис
11
Вридт
22
3-1-3-1-2
40
Бизот
5
Летшерт
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
7
Наннели
27
Келерт
27
Келерт
7
Наннели
8
Ллонч
17
Саддики
17
Саддики
8
Ллонч
6
18
Селахи
18
Селахи
6
5
Вейндал
9
Дуин
9
Дуин
5
Вейндал
80
Гюдмюндссон
7
Абухляль
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
18
Мидтсьё
8
Класи
8
Класи
18
Мидтсьё
Остались в запасе
Виллем II
АЗ Алкмаар
10
Оле Ромени
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
3
Jop van den Avert
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Mees Bakker
ЦФ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
10
Оле Ромени
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
3
Jop van den Avert
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Остались в запасе
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Mees Bakker
ЦФ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Виллем II - АЗ Алкмаар
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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