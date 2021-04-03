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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Зволле
Спарта - Зволле: обзор матча 03 апреля 2021
Спарта
03.04.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
3 : 2
Завершен
Зволле
7'
М. Пинту
75'
Л. Ти (П)
90+3'
Л. Ти
52'
B. Van Polen
63'
С. Тедич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Зволле
ГОЛ! 3:2!
Л. Ти
Пас отдал
А. Мейерс
90'
+3
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
84'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
B. Smeets
84'
76'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
E. Reijnders
76'
Замена
J. Drost
️️️️
D. Huiberts
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Ти
75'
Замена
М. Энгельс
️️️️
С. Мейнанс
73'
63'
ГОЛ! 1:2!
С. Тедич
57'
Желтая карточка
E. Reijnders
56'
Замена
П. Клемент
️️️️
С. Керстен
52'
ГОЛ! 1:1!
B. Van Polen
Пас отдал
В. Мисиджан
Замена
Л. Дуарте
️️️️
В. Бюргер
46'
Желтая карточка
T. Beugelsdijk
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Пинту
Пас отдал
А. Харруи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Абду Харруи
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
Зволле
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-1-5-1
40
Окойе
2
Абелс
18
Пинту
4
6
Дуарте
21
Харруи
6
Ауассар
10
18
Бюргер
21
Мейнанс
9
Ти
4-1-5
3
Накаяма
4
Керстен
3
Лам
3
Пал
10
Ферай
2
23
1
30
7
Мисиджан
10
27
Харчуш
27
Харчуш
10
21
Мейнанс
8
Энгельс
8
Энгельс
21
Мейнанс
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
4
Керстен
24
Клемент
24
Клемент
4
Керстен
23
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
23
30
11
11
30
Остались в запасе
Спарта
Зволле
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Остались в запасе
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Спарта - Зволле
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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