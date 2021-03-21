Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 21 марта 2021
АЗ Алкмаар
21.03.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 27 тур
2 : 0
Завершен
ПСВ
4'
Й. Карлссон
68'
Т. Коопмейнерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
87'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
Э. Захави
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
87'
Замена
Й. Дуин
️️️️
М. Боадю
87'
Замена
️️️️
Ф. Мидтсьё
79'
73'
Желтая карточка
И. Сангаре
69'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
П. Росарио
ГОЛ! 2:0!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Й. Карлссон
68'
Замена
Д. де Вит
️️️️
А. Гюдмюндссон
66'
46'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
К. Гакпо
ГОЛ! 1:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
О. Вейндал
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-1-2-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
5
Летшерт
4
Мартинс-Инди
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
3-2-1-2-2
38
Мвого
24
Виргевер
4
Тезе
30
Макс
13
Росарио
6
Сангаре
24
Дюмфрис
27
Гетце
18
Гакпо
14
Мален
7
Захави
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
10
Боадю
9
Дуин
9
Дуин
10
Боадю
80
Гюдмюндссон
20
де Вит
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
13
Росарио
20
Мадуэке
20
Мадуэке
13
Росарио
7
Захави
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
7
Захави
18
Гакпо
11
Вертессен
11
Вертессен
18
Гакпо
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
29
Адриан Файн
ОП
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
ПСВ
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+