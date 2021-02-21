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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Гронинген
Херенвен - Гронинген: обзор матча 21 февраля 2021
Херенвен
21.02.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
43'
С. Де Йонг
82'
Т. Суслов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Гронинген
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. ван Берген
85'
82'
ГОЛ! 1:1!
Т. Суслов
Пас отдал
А. Да Крус
81'
Замена
В. Даммерс
️️️️
Д. ван Кам
72'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
М. Эль-Ханкури
55'
Замена
П. Абрахам
️️️️
С. Шрек
Замена
R. Kongolo
️️️️
Л. Шоне
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Де Йонг
Пас отдал
Х. Верман
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
4-3-1-2
22
24
Каиб
5
Дрешевич
2
Флоранус
4
Бохневич
20
Шоне
6
Де Йонг
25
Верман
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
4-1-2-2-2
22
Падт
5
ван Хинтум
6
Итакура
23
те Верик
3
Гудмундссон
8
ван Кам
8
Шрек
9
Да Крус
10
Лундквист
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
14
Ларсен
7
ван Берген
8
Нигрен
8
Нигрен
7
ван Берген
20
Шоне
21
21
20
Шоне
8
ван Кам
4
Даммерс
4
Даммерс
8
ван Кам
27
Эль-Ханкури
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
27
Эль-Ханкури
8
Шрек
7
Абрахам
7
Абрахам
8
Шрек
Остались в запасе
Херенвен
Гронинген
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
33
Joël van Kaam
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
33
Joël van Kaam
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Херенвен - Гронинген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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