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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Осер
Сошо - Осер: обзор матча 15 мая 2010
Сошо
15.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 2
Завершен
Осер
46'
Б. Идейе
5'
С. Ангбар
90'
С. Ангбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Осер
Замена
Ж. Паскаль Миньо
️️️️
Р. Конту
ГОЛ! 1:2!
С. Ангбар
Желтая карточка
Ж. Фати
Замена
️️️️
М. Мартен
Замена
М. Буржуа
️️️️
Ж. Берто
Замена
Б. Гаванон
️️️️
Б. Идейе
Вторая желтая
Д. Перки
Желтая карточка
С. Ангбар
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
В. Бирса
Замена
Э. Бутен
️️️️
С. Дальма
ГОЛ! 1:1!
Б. Идейе
Желтая карточка
Д. Перки
ГОЛ! 0:1!
С. Ангбар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Сошо
40
Амин Лекомтэ
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Ришер
5
Бреше
19
Фати
24
Перки
18
Дюплюс
11
Микари
10
Дальма
15
Мартен
10
Будебуз
12
Идейе
19
Морис-Белэй
3-2-3-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
23
Берто
14
Олиеч
25
Педретти
23
Бирса
27
Йелень
18
Конту
10
Дальма
20
Бутен
20
Бутен
10
Дальма
12
Идейе
24
Гаванон
24
Гаванон
12
Идейе
23
Берто
22
Буржуа
22
Буржуа
23
Берто
18
Конту
12
Миньо
12
Миньо
18
Конту
23
Бирса
20
Кверсия
20
Кверсия
23
Бирса
Остались в запасе
Сошо
Осер
40
Амин Лекомтэ
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
40
Амин Лекомтэ
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Сошо - Осер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
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