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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - АДО Ден Хааг
Фортуна - АДО Ден Хааг: обзор матча 20 февраля 2021
Фортуна
20.02.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 23 тур
2 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
26'
Л. Семеду
79'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - АДО Ден Хааг
Замена
Л. Рота
️️️️
М. Тирпа
88'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Т. Теки
88'
Замена
L. George
️️️️
С. Полтер
88'
83'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
J. Goossens
ГОЛ! 2:0!
С. Полтер
79'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Л. Семеду
74'
72'
Замена
R. Kishna
️️️️
A. El Khayati
72'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Б. Адеканье
66'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Y. Mokhtar
66'
Замена
Т. Гомельт
️️️️
M. Vejinović
65'
Желтая карточка
М. ван Эвейк
ГОЛ! 1:0!
Л. Семеду
Пас отдал
М. Сентьенс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
0
Y. Mokhtar
ЦП
18
Marko Vejinović
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Arian Kastrati
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
19
Томислав Гомельт
ЦП
8
Давид Филипп
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
4-3-1-2
1
ван Ош
27
Кокс
4
Янссен
38
4
Анга
5
Теки
20
Сентьенс
25
Тирпа
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
4-1-5
50
Фрайзль
27
ван Эвейк
5
Фамилья-Кастильо
4
Дель Фабро
12
Кемпер
0
18
11
11
Адеканье
29
Крамер
23
25
Тирпа
12
Рота
12
Рота
25
Тирпа
91
Полтер
33
33
91
Полтер
7
Семеду
7
Ханссон
7
Ханссон
7
Семеду
5
Теки
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
5
Теки
18
19
Гомельт
19
Гомельт
18
0
9
Арвейлер
9
Арвейлер
0
11
Адеканье
17
Бесуйен
17
Бесуйен
11
Адеканье
23
31
31
23
11
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
11
Остались в запасе
Фортуна
АДО Ден Хааг
20
Arian Kastrati
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Clint Essers
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
6
Джамал Амофа
ЦЗ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
1
Luuk Koopmans
ВР
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
20
Arian Kastrati
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Clint Essers
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
6
Джамал Амофа
ЦЗ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
1
Luuk Koopmans
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Фортуна - АДО Ден Хааг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
АДО Ден Хааг
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
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