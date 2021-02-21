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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Фейеноорд
Твенте - Фейеноорд: обзор матча 21 февраля 2021
Твенте
21.02.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 23 тур
2 : 2
Завершен
Фейеноорд
13'
Данило (П)
14'
Т. Эбуехи
24'
Й. Торнстра
67'
С. Бергейс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Фейеноорд
90'
Желтая карточка
М. Сенеси
Замена
Д. Ротс
️️️️
К. Мениг
87'
87'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Л. Синистерра
Замена
И. Абасс
️️️️
Данило
87'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
Л. Нарсинг
86'
Замена
Н. Маркело
️️️️
Т. Эбуехи
72'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Бергейс
67'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Б. Ньивкоп
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
63'
60'
Замена
Л. Фер
️️️️
О. Кекчю
56'
Желтая карточка
У. Спайич
24'
ГОЛ! 2:1!
Й. Торнстра
ГОЛ! 2:0!
Т. Эбуехи
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Данило
13'
Желтая карточка
Д. Остерволде
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Луис Синистерра
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-3-3
16
Дроммел
24
Эбуехи
4
Думич
3
Пири
24
Остерволде
5
Босх
6
Зерруки
80
Ремерато
11
Мениг
90
Данило
7
Нарсинг
3-1-4-2
22
Марсман
5
Сенеси
25
Спайич
3
Маласья
21
Торнстра
6
Кекчю
10
Димерс
2
Ньивкоп
23
Бергейс
30
Линссен
17
Синистерра
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
24
Эбуехи
98
Маркело
98
Маркело
24
Эбуехи
11
Мениг
11
Ротс
11
Ротс
11
Мениг
90
Данило
7
Абасс
7
Абасс
90
Данило
7
Нарсинг
10
10
7
Нарсинг
17
Синистерра
5
Хапс
5
Хапс
17
Синистерра
2
Ньивкоп
2
Гертрейда
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
6
Кекчю
8
Фер
8
Фер
6
Кекчю
Остались в запасе
Твенте
Фейеноорд
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Остались в запасе
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Твенте - Фейеноорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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