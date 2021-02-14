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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Херенвен
АЗ Алкмаар - Херенвен: обзор матча 14 февраля 2021
АЗ Алкмаар
14.02.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 22 тур
3 : 1
Завершен
Херенвен
20'
К. Стенгс
47'
Т. Коопмейнерс (П)
81'
А. Гюдмюндссон
54'
Л. Шоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Херенвен
87'
Желтая карточка
R. Kongolo
86'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
Я. Паул ван Хеке
ГОЛ! 3:1!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
К. Стенгс
81'
Замена
Й. Дуин
️️️️
Й. Карлссон
80'
Замена
З. Абухляль
️️️️
М. Боадю
80'
72'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
С. Де Йонг
72'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Л. Шоне
65'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Б. Нигрен
Желтая карточка
П. Хацидиакос
60'
54'
ГОЛ! 2:1!
Л. Шоне
Пас отдал
С. Де Йонг
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Коопмейнерс
47'
46'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
46'
Замена
Х. Верман
️️️️
М. ван Берген
ГОЛ! 1:0!
К. Стенгс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
1
Mees Bakker
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
4-3-2-1
22
6
ван Хеке
4
Бохневич
5
Дрешевич
24
Каиб
21
25
Верман
6
Де Йонг
8
Нигрен
7
Халилович
7
ван Берген
21
Карлссон
9
Дуин
9
Дуин
21
Карлссон
10
Боадю
7
Абухляль
7
Абухляль
10
Боадю
7
ван Берген
9
Верман
9
Верман
7
ван Берген
6
Де Йонг
2
Флоранус
2
Флоранус
6
Де Йонг
6
ван Хеке
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
6
ван Хеке
Шоне
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
Шоне
20
Шоне
20
Шоне
8
Нигрен
26
26
8
Нигрен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Херенвен
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Mees Bakker
ЦФ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Mees Bakker
ЦФ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча АЗ Алкмаар - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
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