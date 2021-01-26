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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - АДО Ден Хааг
Гронинген - АДО Ден Хааг: обзор матча 26 января 2021
Гронинген
26.01.2021, вторник, 23:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
3 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
18'
Р. Лундквист
43'
Й. Ларсен
68'
А. Да Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - АДО Ден Хааг
Замена
K. Slor
️️️️
Г. Гудмундссон
86'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Й. Ларсен
86'
76'
Желтая карточка
A. Ćatić
73'
Замена
Т. Гомельт
️️️️
J. Goossens
73'
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Крамер
72'
Замена
Д. Филипп
️️️️
Б. Кемпер
Замена
С. Шрек
️️️️
А. Да Крус
71'
Замена
М. те Верик
️️️️
Т. Суслов
70'
Замена
J. van Kaam
️️️️
М. Эль-Ханкури
70'
ГОЛ! 3:0!
А. Да Крус
Пас отдал
М. Эль-Ханкури
68'
54'
Замена
A. Ćatić
️️️️
S. Bourard
ГОЛ! 2:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
Г. Гудмундссон
43'
39'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
М. ван Эвейк
38'
Желтая карточка
S. Bourard
ГОЛ! 1:0!
Р. Лундквист
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Samy Bourard
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Гронинген
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
34
Kian Slor
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
8
Давид Филипп
АП
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Падт
3
Гудмундссон
6
Итакура
5
ван Хинтум
2
Леаль
8
ван Кам
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
10
Лундквист
17
Йостен
14
Ларсен
3-2-1-4
1
27
ван Эвейк
5
Фамилья-Кастильо
4
Дель Фабро
2
Рацу
12
Кемпер
17
Бесуйен
29
Крамер
11
18
10
3
Гудмундссон
34
34
3
Гудмундссон
14
Ларсен
27
Даллинга
27
Даллинга
14
Ларсен
27
Эль-Ханкури
33
33
27
Эль-Ханкури
9
Да Крус
8
Шрек
8
Шрек
9
Да Крус
10
Суслов
10
Суслов
Суслов
23
те Верик
23
те Верик
Суслов
11
19
Гомельт
19
Гомельт
11
12
Кемпер
8
Филипп
8
Филипп
12
Кемпер
10
34
34
10
27
ван Эвейк
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
27
ван Эвейк
29
Крамер
80
Карелис
80
Карелис
29
Крамер
Остались в запасе
Гронинген
АДО Ден Хааг
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
Главный тренер
Эрнест Фабер
50
Мартин Фрайзль
ВР
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Гронинген - АДО Ден Хааг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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