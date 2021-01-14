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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Гронинген
Виллем II - Гронинген: обзор матча 14 января 2021
Виллем II
14.01.2021, четверг, 23:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
2 : 3
Завершен
Гронинген
60'
Ч. Наннели
79'
В. Павлидис
50'
М. Эль-Ханкури
84'
К. Итакура
90+3'
М. Эль-Ханкури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Гронинген
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
М. Эль-Ханкури
Пас отдал
А. Да Крус
90'
+2
Желтая карточка
К. Итакура
84'
ГОЛ! 2:2!
К. Итакура
Пас отдал
Г. Гудмундссон
81'
Замена
А. Да Крус
️️️️
Б. ван Хинтум
81'
Замена
С. Шрек
️️️️
В. Даммерс
ГОЛ! 2:1!
В. Павлидис
Пас отдал
L. Owusu
79'
Замена
М. Келерт
️️️️
Ч. Наннели
76'
Замена
М. Трезор
️️️️
Г. Саглам
61'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Наннели
Пас отдал
Г. Саглам
60'
Замена
П. Ллонч
️️️️
Д. Саддики
55'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Ханкури
Пас отдал
Т. Суслов
46'
Замена
В. Даммерс
️️️️
А. Матусива
21'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
П. Йостен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
5
Азор Матусива
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Виллем II
4
Jordens Peters
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Ремко Балк
ПВ
34
Kian Slor
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
3-2-1-4
26
Брондел
17
Кен
3
8
Хольмен
17
Саддики
7
Наннели
61
Саглам
20
14
Павлидис
11
Вридт
6
4-3-3
22
Падт
27
Данкерлуи
6
Итакура
5
ван Хинтум
3
Гудмундссон
8
ван Кам
5
Матусива
11
Эль-Мессауди
17
Йостен
14
Ларсен
10
Суслов
17
Саддики
8
Ллонч
8
Ллонч
17
Саддики
7
Наннели
27
Келерт
27
Келерт
7
Наннели
61
Саглам
31
Трезор
31
Трезор
61
Саглам
5
Матусива
4
Даммерс
4
Даммерс
5
Матусива
Даммерс
8
Шрек
8
Шрек
Даммерс
17
Йостен
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
5
ван Хинтум
9
Да Крус
9
Да Крус
5
ван Хинтум
Остались в запасе
Виллем II
Гронинген
10
Оле Ромени
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
4
Jordens Peters
ЦЗ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
34
Kian Slor
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
10
Оле Ромени
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
4
Jordens Peters
ЦЗ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Остались в запасе
34
Kian Slor
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Виллем II - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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