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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АЗ Алкмаар
ПСВ - АЗ Алкмаар: обзор матча 13 января 2021
ПСВ
13.01.2021, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
59'
Ф. Макс
31'
Т. Коопмейнерс (П)
39'
Т. Коопмейнерс
90'
К. Стенгс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АЗ Алкмаар
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Стенгс
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
М. Ихаттарен
88'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Д. Мален
87'
83'
Замена
З. Абухляль
️️️️
М. Боадю
77'
Желтая карточка
О. Вейндал
73'
Замена
️️️️
Й. Карлссон
Желтая карточка
И. Сангаре
69'
68'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
ГОЛ! 1:2!
Ф. Макс
59'
58'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
56'
Замена
М. Жуниор
️️️️
Р. Томас
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Й. Карлссон
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Коопмейнерс
Желтая карточка
П. Росарио
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
1
Mees Bakker
ЦФ
3-2-3-2
38
Мвого
30
Макс
21
Боскальи
4
Тезе
13
Росарио
6
Сангаре
52
Ихаттарен
30
Томас
24
Дюмфрис
7
Захави
14
Мален
4-1-1-2-2
40
Бизот
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
14
Мален
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
14
Мален
30
Томас
17
Жуниор
17
Жуниор
30
Томас
52
Ихаттарен
9
Пироэ
9
Пироэ
52
Ихаттарен
10
Боадю
7
Абухляль
7
Абухляль
10
Боадю
Остались в запасе
ПСВ
АЗ Алкмаар
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
Остались в запасе
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча ПСВ - АЗ Алкмаар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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