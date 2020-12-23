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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Зволле
АДО Ден Хааг - Зволле: обзор матча 23 декабря 2020
АДО Ден Хааг
23.12.2020, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 2
Завершен
Зволле
51'
М. ван Дуйнен
84'
К. Леманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Зволле
Желтая карточка
Б. Улд-Чих
87'
84'
ГОЛ! 0:2!
К. Леманс
Пас отдал
Ю. Накаяма
83'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
Р. Штридер
83'
Замена
Т. Лам
️️️️
D. Huiberts
75'
Желтая карточка
С. Керстен
74'
Замена
J. Drost
️️️️
R. Ghoochannejhad
Замена
Д. Филипп
️️️️
S. Bourard
65'
Замена
J. Goossens
️️️️
P.
65'
65'
Замена
К. Леманс
️️️️
П. Клемент
Замена
Р. Моррисон
️️️️
R. Kishna
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. ван Дуйнен
Пас отдал
С. ван Вермескеркен
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
К. де Бур
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Pascu
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
АДО Ден Хааг
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
8
Давид Филипп
АП
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Зволле
3
Юта Накаяма
ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
4-1-1-4
1
12
Кемпер
4
Дель Фабро
15
27
ван Эвейк
8
де Бур
17
Бесуйен
10
29
Крамер
31
10
3-2-5
16
Цеттерер
31
ван Вермескеркен
4
Керстен
3
Пал
24
Клемент
13
Штридер
29
ван Дуйнен
2
30
23
8
10
8
Филипп
8
Филипп
10
31
11
Моррисон
11
Моррисон
31
10
11
11
10
8
де Бур
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
8
де Бур
13
Штридер
3
Накаяма
3
Накаяма
13
Штридер
8
11
11
8
30
3
Лам
3
Лам
30
24
Клемент
8
Леманс
8
Леманс
24
Клемент
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Зволле
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча АДО Ден Хааг - Зволле
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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