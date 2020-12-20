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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Виллем II
АЗ Алкмаар - Виллем II: обзор матча 20 декабря 2020
АЗ Алкмаар
20.12.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
5 : 3
Завершен
Виллем II
38'
Т. Коопмейнерс
43'
Т. Коопмейнерс
53'
К. Стенгс
65'
Ф. Мидтсьё
69'
Й. Карлссон (П)
22'
З. Абухляль (АГ)
36'
М. Трезор (П)
90'
Ч. Наннели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Виллем II
90'
ГОЛ! 5:3!
Ч. Наннели
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Ю. Сугавара
86'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
З. Абухляль
81'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Й. Карлссон
81'
75'
Замена
М. Келерт
️️️️
К. Вридт
ГОЛ с пенальти! 5:2!
Й. Карлссон
69'
68'
Желтая карточка
Д. Кен
66'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
W. Spieringhs
ГОЛ! 4:2!
Ф. Мидтсьё
Пас отдал
О. Вейндал
65'
ГОЛ! 3:2!
К. Стенгс
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
53'
ГОЛ! 2:2!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Й. Карлссон
43'
ГОЛ! 1:2!
Т. Коопмейнерс
38'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Трезор
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
З. Абухляль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
61
Геркем Саглам
АП
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Хацидиакос
5
Летшерт
28
Сугавара
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
14
Стенгс
7
Абухляль
10
Боадю
21
Карлссон
3-1-5
87
Рюйтер
8
Хольмен
3
17
Кен
61
Саглам
20
14
Павлидис
11
Вридт
31
Трезор
6
7
Абухляль
26
Эвьен
26
Эвьен
7
Абухляль
21
Карлссон
9
Дрейф
9
Дрейф
21
Карлссон
6
7
Наннели
7
Наннели
6
11
Вридт
27
Келерт
27
Келерт
11
Вридт
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Виллем II
25
Тейс Остинг
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
25
Тейс Остинг
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча АЗ Алкмаар - Виллем II
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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