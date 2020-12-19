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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Гронинген
Спарта - Гронинген: обзор матча 19 декабря 2020
Спарта
19.12.2020, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
2 : 3
Завершен
Гронинген
36'
Л. Ти
80'
В. Бюргер
16'
В. Даммерс
53'
Й. Ларсен
74'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Гронинген
90'
+1
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Й. Ларсен
85'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Д. ван Кам
85'
Замена
М. Леаль
️️️️
Д. Данкерлуи
ГОЛ! 2:3!
В. Бюргер
Пас отдал
М. Энгельс
80'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
76'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Л. Дуарте
76'
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
М. Хейлен
76'
74'
ГОЛ! 1:3!
Й. Ларсен
Пас отдал
Г. Гудмундссон
73'
Замена
С. Шрек
️️️️
Р. Лундквист
Желтая карточка
М. Пинту
71'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
С. Мейнанс
68'
Замена
М. Энгельс
️️️️
B. Smeets
67'
53'
ГОЛ! 1:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
М. Эль-Ханкури
ГОЛ! 1:1!
Л. Ти
Пас отдал
Д. Абелс
36'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Даммерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
27
Реда Харчуш
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
34
Kian Slor
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-5-1
40
Окойе
13
Хейлен
2
Абелс
3
Вриндс
18
Пинту
21
Харруи
6
Ауассар
10
6
Дуарте
21
Мейнанс
9
Ти
3-4-2-1
22
Падт
4
Даммерс
6
Итакура
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
11
Эль-Мессауди
8
ван Кам
3
Гудмундссон
10
Лундквист
27
Эль-Ханкури
14
Ларсен
21
Мейнанс
27
Харчуш
27
Харчуш
21
Мейнанс
10
8
Энгельс
8
Энгельс
10
13
Хейлен
4
4
13
Хейлен
6
Дуарте
18
Бюргер
18
Бюргер
6
Дуарте
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
27
Данкерлуи
2
Леаль
2
Леаль
27
Данкерлуи
10
Лундквист
8
Шрек
8
Шрек
10
Лундквист
8
ван Кам
10
Суслов
10
Суслов
8
ван Кам
14
Ларсен
27
Даллинга
27
Даллинга
14
Ларсен
Остались в запасе
Спарта
Гронинген
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
34
Kian Slor
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Остались в запасе
34
Kian Slor
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Спарта - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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