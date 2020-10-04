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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - АЗ Алкмаар
Спарта - АЗ Алкмаар: обзор матча 04 октября 2020
Спарта
04.10.2020, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
4 : 4
Завершен
АЗ Алкмаар
57'
А. Харруи
64'
Д. Абелс
86'
Л. Ти (П)
90'
С. Мейнанс
9'
З. Абухляль
14'
Д. де Вит
19'
З. Абухляль
33'
Д. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
С. Мейнанс
90'
+6
ГОЛ! 4:4!
С. Мейнанс
90'
88'
Замена
Х. Верхюлст
️️️️
З. Абухляль
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Л. Ти
86'
85'
Вторая желтая
М. Бизот
85'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
М. Боадю
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Ауассар
81'
Замена
А. Мейерс
️️️️
Л. Дуарте
80'
78'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Й. Карлссон
78'
Замена
Р. Лиувен
️️️️
П. Хацидиакос
67'
Желтая карточка
З. Абухляль
Замена
D. Gravenberch
️️️️
Э. Эмега
67'
ГОЛ! 2:4!
Д. Абелс
Пас отдал
С. Мейнанс
64'
ГОЛ! 1:4!
А. Харруи
Пас отдал
Л. Дуарте
57'
56'
Желтая карточка
М. Боадю
56'
Желтая карточка
М. Бизот
Замена
С. Мейнанс
️️️️
B. Smeets
46'
Замена
Д. Абелс
️️️️
Д. Фортеш
46'
40'
Пенальти не реализован!
Т. Коопмейнерс
33'
ГОЛ! 0:4!
Д. де Вит
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
19'
ГОЛ! 0:3!
З. Абухляль
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Карлссон
9'
ГОЛ! 0:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Й. Карлссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
4-4-3
13
Хейлен
22
Фортеш
3
Вриндс
18
Пинту
6
Ауассар
6
Дуарте
10
21
Харруи
22
Эмега
9
Ти
1
3-1-3-1-2
40
Бизот
5
Летшерт
4
Хацидиакос
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
20
де Вит
18
Мидтсьё
22
Свенссон
7
Абухляль
10
Боадю
21
Карлссон
10
21
Мейнанс
21
Мейнанс
10
22
Эмега
19
19
22
Эмега
22
Фортеш
2
Абелс
2
Абелс
22
Фортеш
6
Дуарте
14
Мейерс
14
Мейерс
6
Дуарте
21
Карлссон
26
Эвьен
26
Эвьен
21
Карлссон
7
Абухляль
12
Верхюлст
12
Верхюлст
7
Абухляль
4
Хацидиакос
3
Лиувен
3
Лиувен
4
Хацидиакос
10
Боадю
9
Дрейф
9
Дрейф
10
Боадю
Остались в запасе
Спарта
АЗ Алкмаар
40
Мадука Окойе
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Бо Реус
ВР
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Спарта - АЗ Алкмаар
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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