Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Спарта
Зволле - Спарта: обзор матча 26 сентября 2020
Зволле
26.09.2020, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 3 тур
4 : 0
Завершен
Спарта
45+5'
R. Ghoochannejhad (П)
47'
R. Ghoochannejhad
54'
К. Леманс
71'
Ю. Накаяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Спарта
Замена
С. Тедич
️️️️
И. Ферай
82'
82'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Д. Фортеш
82'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
А. Ауассар
74'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
Л. Ти
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
R. Ghoochannejhad
74'
ГОЛ! 4:0!
Ю. Накаяма
Пас отдал
К. Леманс
71'
Замена
М. Саймак
️️️️
J. Drost
67'
63'
Замена
Э. Эмега
️️️️
А. Харруи
ГОЛ! 3:0!
К. Леманс
54'
ГОЛ! 2:0!
R. Ghoochannejhad
47'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
R. Ghoochannejhad
45'
+5
45'
+4
Красная карточка
М. Пинту
45'
+2
Желтая карточка
А. Ауассар
Желтая карточка
Ю. Накаяма
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Спарта
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Зволле
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Мустафа Саймак
ЦП
34
Jarno Westerman
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
4-2-4
16
Цеттерер
3
Пал
4
Керстен
3
Накаяма
31
ван Вермескеркен
10
Ферай
8
Леманс
2
8
11
30
3-2-3-3
4
3
Вриндс
2
Абелс
18
Пинту
22
Фортеш
14
Мейерс
6
Ауассар
21
Харруи
8
1
9
Ти
11
6
Саймак
6
Саймак
11
8
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
8
10
Ферай
9
Тедич
9
Тедич
10
Ферай
9
Ти
19
19
9
Ти
6
Ауассар
21
Мейнанс
21
Мейнанс
6
Ауассар
22
Фортеш
6
Дуарте
6
Дуарте
22
Фортеш
21
Харруи
22
Эмега
22
Эмега
21
Харруи
Остались в запасе
Зволле
Спарта
34
Jarno Westerman
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
47
Destan Bajselmani
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
40
Мадука Окойе
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
34
Jarno Westerman
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
47
Destan Bajselmani
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Остались в запасе
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
40
Мадука Окойе
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Зволле - Спарта
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
Новости команд
Все
Зволле
Спарта
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+