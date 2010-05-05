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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Валансьен
ПСЖ - Валансьен: обзор матча 05 мая 2010
ПСЖ
05.05.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 2
Завершен
Валансьен
30'
М. Эрдинг
90'
М. Кежман
59'
Г. Бонг
90'
Ф. Бен Халфаллах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Валансьен
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бен Халфаллах
ГОЛ! 2:1!
М. Кежман
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Р. Гомис
Замена
Ж. Маурис
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Г. Данич
Замена
Сеара
️️️️
Г. Оаро
ГОЛ! 1:1!
Г. Бонг
Замена
М. Кежман
️️️️
Л. Жюли
Замена
Р. Коад
️️️️
Ж. Саез
ГОЛ! 1:0!
М. Эрдинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
11
Клеман
29
Сессеньон
0
Макелеле
0
Жюли
99
Оаро
9
Эрдинг
3-2-4
30
Пеннето
5
Ангуа
13
Бонг
4
Бишевац
29
Тьене
6
Дюкортью
28
Данич
21
Саез
6
Гомис
8
Бен Халфаллах
99
Оаро
2
Сеара
2
Сеара
99
Оаро
29
Сессеньон
33
Маурис
33
Маурис
29
Сессеньон
0
Жюли
99
Кежман
99
Кежман
0
Жюли
21
Саез
24
Коад
24
Коад
21
Саез
6
Гомис
20
Кадир
20
Кадир
6
Гомис
28
Данич
28
Пужоль
28
Пужоль
28
Данич
Остались в запасе
ПСЖ
Валансьен
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча ПСЖ - Валансьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Парк де Пренс
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