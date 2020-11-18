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Расписание матчей
Албания - Беларусь
Албания - Беларусь: обзор матча 18 ноября 2020
Албания
18.11.2020, среда, 18:00
, группа C4, 6 тур
3 : 2
Завершен
Беларусь
20'
С. Цикалеши
27'
С. Цикалеши (П)
44'
Р. Манай
35'
М. Скавыш
80'
М. Эбонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Беларусь
Конец матча
Желтая карточка
М. Узуни
90'
+2
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
К. Лячи
90'
+2
89'
Желтая карточка
И. Стасевич
86'
Замена
В. Климович
️️️️
М. Скавыш
Желтая карточка
К. Гясула
83'
80'
ГОЛ! 3:2!
М. Эбонг
Пас отдал
А. Сачивко
77'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
В. Лисакович
77'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
И. Маевский
Замена
М. Узуни
️️️️
Р. Манай
71'
Замена
Л. Селахи
️️️️
Л. Мемушай
65'
Замена
Б. Балай
️️️️
С. Цикалеши
64'
63'
Замена
Ю. Кендыш
️️️️
Е. Яблонский
46'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Бордачев
Второй тайм
ГОЛ! 3:1!
Р. Манай
44'
35'
ГОЛ! 2:1!
М. Скавыш
Пас отдал
Р. Юзепчук
32'
Желтая карточка
М. Бордачев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Цикалеши
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Цикалеши
Пас отдал
Х. Мемолла
20'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
11
Максим Скавыш
ЦФ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
15
Линдон Селахи
ЦП
8
Шерифф Каллаку
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
21
Владислав Климович
ЦФ
11
Денис Лаптев
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
3-2-3-2
1
Бериша
18
Исмайли
2
Мемолла
15
Дока
6
Джимсити
5
Везели
8
Гясула
9
Мемушай
14
Лячи
7
Манай
16
Цикалеши
4-3-1-2
1
Хаткевич
4
Юзепчук
20
Сачивко
5
Поляков
19
Бордачев
22
Стасевич
14
Яблонский
18
Маевский
9
Эбонг
17
Лисакович
11
Скавыш
9
Мемушай
15
Селахи
15
Селахи
9
Мемушай
14
Лячи
20
Рамадани
20
Рамадани
14
Лячи
7
Манай
11
Узуни
11
Узуни
7
Манай
16
Цикалеши
19
Балай
19
Балай
16
Цикалеши
11
Скавыш
21
Климович
21
Климович
11
Скавыш
17
Лисакович
11
Лаптев
11
Лаптев
17
Лисакович
14
Яблонский
14
Кендыш
14
Кендыш
14
Яблонский
19
Бордачев
2
Печенин
2
Печенин
19
Бордачев
18
Маевский
23
Антилевский
23
Антилевский
18
Маевский
Остались в запасе
Албания
Беларусь
17
Таульянт Сефери
ЦФ
8
Шерифф Каллаку
ЦП
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
23
Албан Ходжа
ВР
Главный тренер
Эдуардо Рейя
10
Иван Бахар
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
14
Никита Наумов
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
Главный тренер
Михаил Мархель
Остались в запасе
17
Таульянт Сефери
ЦФ
8
Шерифф Каллаку
ЦП
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
23
Албан Ходжа
ВР
Остались в запасе
10
Иван Бахар
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
14
Никита Наумов
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Михаил Мархель
Статистика матча Албания - Беларусь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
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