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Расписание матчей
Северная Македония - Грузия
Северная Македония - Грузия: обзор матча 14 октября 2020
Северная Македония
14.10.2020, среда, 21:45
, группа C2, 4 тур
1 : 1
Завершен
Грузия
90+3'
Э. Алиоски (П)
75'
Х. Кварацхелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Грузия
Конец матча
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Алиоски
90'
+3
90'
Замена
М. Кобахидзе
️️️️
В. Казаишвили
Замена
Д. Мицевски
️️️️
Т. Костадинов
89'
Замена
Э. Тотре
️️️️
Б. Николов
88'
Желтая карточка
Э. Алиоски
86'
Замена
В. Стояновски
️️️️
К. Ристевски
80'
Замена
К. Велкоски
️️️️
И. Тричковски
80'
75'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
Н. Квеквескири
Замена
Д. Шишковски
️️️️
И. Несторовски
71'
71'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
М. Даушвили
71'
Замена
Н. Качарава
️️️️
Г. Квилитая
Красная карточка
С. Димитриевски
68'
66'
Желтая карточка
М. Даушвили
51'
Желтая карточка
Г. Квилитая
Второй тайм
7'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
О. Китеишвили
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Тихомир Костадинов
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
7
Иван Тричковски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
8
Валерий Казаишвили
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
22
Даниэль Божиновски
ВР
19
Люпче Дориев
ЛВ
3
Дарко Мицевски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
17
Эннур Тотре
АП
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Грузия
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Николоз Мали
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
4-3-3
23
Димитриевски
8
Алиоски
4
Ристевски
5
Зайков
13
Ристовски
18
Костадинов
16
Николов
14
Велкоски
23
Несторовски
10
Пандев
7
Тричковски
3-5-1-1
1
Лория
5
Кверквелия
3
Двали
21
Табидзе
21
Гвилия
10
Квеквескири
6
Даушвили
20
Джигаури
8
Китеишвили
8
Казаишвили
11
Квилитая
4
Ристевски
18
Стояновски
18
Стояновски
4
Ристевски
18
Костадинов
3
Мицевски
3
Мицевски
18
Костадинов
16
Николов
17
Тотре
17
Тотре
16
Николов
7
Тричковски
19
Велкоски
19
Велкоски
7
Тричковски
23
Несторовски
12
Шишковски
12
Шишковски
23
Несторовски
8
Казаишвили
13
Кобахидзе
13
Кобахидзе
8
Казаишвили
8
Китеишвили
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
8
Китеишвили
6
Даушвили
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
6
Даушвили
11
Квилитая
13
Качарава
13
Качарава
11
Квилитая
Остались в запасе
Северная Македония
Грузия
19
Люпче Дориев
ЛВ
22
Даниэль Божиновски
ВР
20
Стефан Спировски
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
17
Лазари Купатадзе
ВР
14
Николоз Мали
ПЗ
13
Георгий Макаридзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
19
Люпче Дориев
ЛВ
22
Даниэль Божиновски
ВР
20
Стефан Спировски
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
17
Лазари Купатадзе
ВР
14
Николоз Мали
ПЗ
13
Георгий Макаридзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Северная Македония - Грузия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Тоше Проески
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