Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Ренн
Валансьен - Ренн: обзор матча 14 марта 2010
Валансьен
14.03.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
26'
С. Марво
39'
А. Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Ренн
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
Д. Бриан
Замена
И. Бангура
️️️️
С. Марво
Желтая карточка
Р. Матер
Вторая желтая
С. Тьене
Замена
Р. Данзе
️️️️
А. Гьян
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Ж. Саез
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
Ж. Одель
️️️️
Г. Данич
Замена
Р. Коад
️️️️
Р. Гомис
ГОЛ! 0:2!
А. Гьян
ГОЛ! 0:1!
С. Марво
19'
Желтая карточка
Н. Дюшез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
4-5-1
30
Пеннето
29
Тьене
4
Бишевац
5
Ангуа
25
Матер
8
Бен Халфаллах
21
Саез
15
Санчес
6
Гомис
28
Данич
28
Пужоль
4-1-2-1-2
1
Дюшез
13
Ханссон
12
Мангане
16
Фанни
3
Боканегра
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Теттей
12
Марво
3
Гьян
7
Бриан
6
Гомис
24
Коад
24
Коад
6
Гомис
21
Саез
33
Шебо
33
Шебо
21
Саез
28
Данич
2
Одель
2
Одель
28
Данич
3
Гьян
29
Данзе
29
Данзе
3
Гьян
7
Бриан
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
7
Бриан
12
Марво
3
Бангура
3
Бангура
12
Марво
Остались в запасе
Валансьен
Ренн
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Валансьен - Ренн
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Нунгессер
Новости команд
Все
Валансьен
Ренн
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+