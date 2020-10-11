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Расписание матчей
Лига наций
Израиль - Чехия
Израиль - Чехия: обзор матча 11 октября 2020
Израиль
11.10.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B2, 3 тур
1 : 2
Завершен
Чехия
56'
Э. Захави
14'
Й. Абу Ханна (АГ)
48'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Чехия
90'
+3
Замена
Т. Петрашек
️️️️
Л. Провод
Замена
️️️️
М. Абу Фани
88'
88'
Замена
Т. Голеш
️️️️
В. Дарида
87'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Желтая карточка
С. Менахем
80'
Желтая карточка
Э. Голаса
77'
Замена
М. Даббур
️️️️
Э. Даса
75'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Б. Натхо
75'
68'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Л. Масопуст
68'
Замена
П. Шевчик
️️️️
М. Выдра
Желтая карточка
М. Абу Фани
67'
Замена
Д. Саба
️️️️
Ш. Вайссман
66'
ГОЛ! 1:2!
Э. Захави
Пас отдал
Э. Даса
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Выдра
Пас отдал
Л. Масопуст
Замена
С. Менахем
️️️️
Й. Абу Ханна
46'
Желтая карточка
Э. Даса
29'
24'
Желтая карточка
Л. Масопуст
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Абу Ханна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
22
Илай Элмкиес
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
4-3-1-2
18
Марсиано
4
Эльхамед
21
Тиби
20
Ханна
2
Даса
16
Абу Фани
6
Натхо
13
Йейни
10
Соломон
12
Вайссман
7
Захави
4-2-2-1-1
1
Вацлик
5
Цоуфал
17
Кудела
3
Челустка
18
Боржил
22
Соучек
21
Крал
12
Масопуст
8
Дарида
17
Провод
10
Выдра
20
Ханна
3
Менахем
3
Менахем
20
Ханна
6
Натхо
20
Голаса
20
Голаса
6
Натхо
2
Даса
9
Даббур
9
Даббур
2
Даса
12
Вайссман
9
Саба
9
Саба
12
Вайссман
8
Дарида
3
Голеш
3
Голеш
8
Дарида
17
Провод
4
Петрашек
4
Петрашек
17
Провод
12
Масопуст
2
Кадержабек
2
Кадержабек
12
Масопуст
10
Выдра
8
Шевчик
8
Шевчик
10
Выдра
Остались в запасе
Израиль
Чехия
4
Офри Арад
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Илай Элмкиес
ЦП
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
23
Томаш Коубек
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
4
Офри Арад
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Илай Элмкиес
ЦП
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Израиль - Чехия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Стадион:
Тедди
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