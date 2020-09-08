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Расписание матчей
Грузия - Северная Македония
Грузия - Северная Македония: обзор матча 08 сентября 2020
Грузия
08.09.2020, вторник, 19:00
, группа C2, 2 тур
1 : 1
Завершен
Северная Македония
13'
Т. Окриашвили (П)
33'
С. Ристовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Северная Македония
Конец матча
Замена
Н. Качарава
️️️️
Н. Квеквескири
86'
78'
Замена
Э. Бейтулай
️️️️
Г. Пандев
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Н. Мали
75'
Желтая карточка
Н. Мали
74'
Желтая карточка
Н. Квеквескири
65'
65'
Желтая карточка
Б. Николов
64'
Красная карточка
В. Муслиу
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Г. Квилитая
62'
59'
Замена
И. Несторовски
️️️️
А. Трайковски
59'
Замена
Б. Николов
️️️️
А. Адеми
58'
Желтая карточка
В. Муслиу
Второй тайм
Желтая карточка
Г. Квилитая
45'
+1
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Ристовски
Пас отдал
Г. Пандев
22'
Желтая карточка
Э. Барди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Окриашвили
13'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
14
Николоз Мали
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Ника Квеквескири
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Горан Пандев
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Грузия
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
16
Давит Кобоури
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Деян Илиев
ВР
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
16
Бобан Николов
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
18
Влатко Стояновски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
4-4-1-1
1
Лория
5
Кверквелия
2
Какабадзе
3
Хочолава
14
Мали
10
Квеквескири
9
Давиташвили
20
Канкава
15
Окриашвили
7
Кварацхелия
11
Квилитая
3-4-1-2
12
Шишковски
13
Ристовски
6
Муслиу
8
Алиоски
20
Спировски
14
Велкоски
5
Адеми
7
Эльмас
10
Барди
9
Трайковски
10
Пандев
11
Квилитая
10
Чакветадзе
10
Чакветадзе
11
Квилитая
14
Мали
19
Шенгелия
19
Шенгелия
14
Мали
10
Квеквескири
13
Качарава
13
Качарава
10
Квеквескири
10
Пандев
2
Бейтулай
2
Бейтулай
10
Пандев
5
Адеми
16
Николов
16
Николов
5
Адеми
9
Трайковски
23
Несторовски
23
Несторовски
9
Трайковски
Остались в запасе
Грузия
Северная Македония
17
Лазари Купатадзе
ВР
16
Давит Кобоури
ЦЗ
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
19
Крсте Велкоски
ЦФ
18
Влатко Стояновски
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
17
Лазари Купатадзе
ВР
16
Давит Кобоури
ЦЗ
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
Остались в запасе
19
Крсте Велкоски
ЦФ
18
Влатко Стояновски
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Грузия - Северная Македония
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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