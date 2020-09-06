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Расписание матчей
Мальта - Латвия
Мальта - Латвия: обзор матча 06 сентября 2020
Мальта
06.09.2020, воскресенье, 21:45
, группа D1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Латвия
15'
К. Нвоко
25'
М. Гилламьер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Латвия
Конец матча
Замена
С. Писани
️️️️
М. Гилламьер
89'
86'
Замена
К. Карклинс
️️️️
А. Зюзинс
Замена
А. Агиус
️️️️
С. Борг
84'
78'
Желтая карточка
А. Черномордис
67'
Замена
Р. Ругинс
️️️️
Р. Савалниекс
62'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Р. Кроллис
Замена
Д. Грек
️️️️
Ю. Дегабриэле
60'
Желтая карточка
М. Гилламьер
56'
55'
Желтая карточка
Р. Кроллис
Желтая карточка
Д. Мбонг
48'
Второй тайм
45'
+1
Желтая карточка
А. Зюзинс
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Гилламьер
ГОЛ! 1:0!
К. Нвоко
Пас отдал
Д. Мбонг
15'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
12
Андреас Велла
ВР
2
Жан Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
14
Нил Табон
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
8
Стив Писани
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Латвия
23
Дэвис Осс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
13
Мартинс Кигурс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
3-3-2-2
1
Бонелло
22
Мускат
4
Борг
13
Пепе
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
10
Теума
20
Гамбин
14
Нвоко
18
Дегабриэле
3-5-2
1
Штейнборс
4
Дубра
13
Юрковскис
5
Черномордис
8
Эмсис
10
Икаунекс
16
Яунземс
11
Савалниекс
17
Зюзинс
14
Цыганик
19
Кроллис
18
Дегабриэле
9
Грек
9
Грек
18
Дегабриэле
4
Борг
5
Агиус
5
Агиус
4
Борг
6
Гилламьер
8
Писани
8
Писани
6
Гилламьер
17
Зюзинс
21
Карклинс
21
Карклинс
17
Зюзинс
19
Кроллис
10
Икаунекс
10
Икаунекс
19
Кроллис
11
Савалниекс
7
Ругинс
7
Ругинс
11
Савалниекс
Остались в запасе
Мальта
Латвия
16
Джейк Галеа
ВР
12
Андреас Велла
ВР
14
Нил Табон
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
2
Жан Борг
ЦЗ
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
23
Тристан Каруана
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
11
Владиславс Федоровс
АП
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
13
Мартинс Кигурс
ЦП
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
23
Дэвис Осс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
12
Андреас Велла
ВР
14
Нил Табон
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
2
Жан Борг
ЦЗ
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
23
Тристан Каруана
ЦП
Остались в запасе
11
Владиславс Федоровс
АП
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
13
Мартинс Кигурс
ЦП
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
23
Дэвис Осс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Мальта - Латвия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Латвия
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
31.03.2026
Гибралтар
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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