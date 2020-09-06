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Расписание матчей
Лига наций
Уэльс - Болгария
Уэльс - Болгария: обзор матча 06 сентября 2020
Уэльс
06.09.2020, воскресенье, 16:00
Лига наций, группа B4, 2 тур
1 : 0
Завершен
Болгария
90+4'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Болгария
ГОЛ! 1:0!
Н. Уильямс
Пас отдал
Д. Уильямс
90'
+4
Желтая карточка
Н. Уильямс
86'
82'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Т. Неделев
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Брукс
76'
70'
Замена
С. Делев
️️️️
Г. Иванов
Замена
Н. Уильямс
️️️️
К. Робертс
65'
Желтая карточка
М. Смит
61'
61'
Замена
Д. Илиев
️️️️
Б. Краев
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Мур
61'
43'
Желтая карточка
Г. Костадинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Болгария
1
Георгий Георгиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Галин Иванов
ЦП
11
Янис Карабелев
ЦП
4
Иван Горанов
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
23
Дилан Левитт
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
17
Рабби Матондо
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Болгария
23
Мартин Луков
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
12
Станислав Работов
ЦЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
14
Филип Крастев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
17
Светослав Ковачев
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
19
Исмаил Иса
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хеннесси
16
Моррел
5
Ампаду
17
Локьер
4
Дэвис
14
Робертс
26
Смит
7
Брукс
20
Джеймс
11
Бэйл
13
Мур
3-5-2
1
Георгиев
6
Сисиньо
5
Димитров
14
Недялков
7
Костадинов
8
Неделев
18
Иванов
11
Карабелев
10
Краев
9
Карагерен
4
Горанов
14
Робертс
3
Уильямс
3
Уильямс
14
Робертс
7
Брукс
18
Уильямс
18
Уильямс
7
Брукс
13
Мур
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
13
Мур
8
Неделев
14
Крастев
14
Крастев
8
Неделев
10
Краев
20
Илиев
20
Илиев
10
Краев
18
Иванов
10
Делев
10
Делев
18
Иванов
Остались в запасе
Уэльс
Болгария
8
Харри Уилсон
ПВ
8
Том Лоуренс
ЛВ
23
Дилан Левитт
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Райан Гиггз
12
Станислав Работов
ЦЗ
23
Мартин Луков
ВР
15
Пламен Галабов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
17
Светослав Ковачев
ЦФ
13
Николай Михайлов
ВР
22
Александр Цветков
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
19
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
8
Харри Уилсон
ПВ
8
Том Лоуренс
ЛВ
23
Дилан Левитт
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
Остались в запасе
12
Станислав Работов
ЦЗ
23
Мартин Луков
ВР
15
Пламен Галабов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
17
Светослав Ковачев
ЦФ
13
Николай Михайлов
ВР
22
Александр Цветков
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
19
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Уэльс - Болгария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Фабиу Вериссиму
(Лейрия)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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