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Расписание матчей
Лига наций
Болгария - Ирландия
Болгария - Ирландия: обзор матча 03 сентября 2020
Болгария
03.09.2020, четверг, 21:45
Лига наций, группа B4, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ирландия
56'
Б. Краев
90+3'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Ирландия
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
Р. Брэди
Замена
А. Цветков
️️️️
Т. Неделев
83'
Замена
П. Галабов
️️️️
П. Занев
79'
77'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
А. Айда
Замена
Б. Карагерен
️️️️
С. Делев
76'
74'
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. О'Доуда
70'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. МакКарти
ГОЛ! 1:0!
Б. Краев
Пас отдал
Т. Неделев
56'
22'
Желтая карточка
Э. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Георгий Георгиев
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
14
Антон Недялков
ЛЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Галин Иванов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
8
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Адам Айда
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Болгария
23
Мартин Луков
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
15
Пламен Галабов
ЦЗ
12
Станислав Работов
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
11
Янис Карабелев
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
4
Иван Горанов
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
19
Исмаил Иса
ЦФ
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
3-5-1-1
1
Георгиев
14
Недялков
5
Димитров
3
Занев
18
Иванов
7
Костадинов
10
Краев
2
Попов
8
Неделев
16
Малинов
10
Делев
4-4-2
23
Рэндольф
4
Даффи
2
Доэрти
15
Иган
3
Стивенс
13
Хендрик
14
Хурихейн
3
О'Доуда
8
МакКарти
17
Коннолли
10
Айда
3
Занев
15
Галабов
15
Галабов
3
Занев
10
Делев
9
Карагерен
9
Карагерен
10
Делев
8
Неделев
22
Цветков
22
Цветков
8
Неделев
8
МакКарти
11
Брэди
11
Брэди
8
МакКарти
3
О'Доуда
7
Робинсон
7
Робинсон
3
О'Доуда
10
Айда
9
Лонг
9
Лонг
10
Айда
Остались в запасе
Болгария
Ирландия
11
Янис Карабелев
ЦП
23
Мартин Луков
ВР
12
Станислав Работов
ЦЗ
4
Иван Горанов
ЦФ
14
Филип Крастев
ЦП
20
Димитар Илиев
ЦФ
13
Николай Михайлов
ВР
6
Сисиньо
ПЗ
19
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
11
Янис Карабелев
ЦП
23
Мартин Луков
ВР
12
Станислав Работов
ЦЗ
4
Иван Горанов
ЦФ
14
Филип Крастев
ЦП
20
Димитар Илиев
ЦФ
13
Николай Михайлов
ВР
6
Сисиньо
ПЗ
19
Исмаил Иса
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Болгария - Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Шутенгрюбер
(Линц)
Стадион:
Васил Левски
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