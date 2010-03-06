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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 06 марта 2010
Ренн
06.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Монако
28'
К. Боканегра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монако
Замена
Т. Думбия
️️️️
Ж. Лерой
Желтая карточка
Нене
Замена
Т. Мангани
️️️️
М. Кутадье
Замена
И. Бангура
️️️️
С. Марво
Желтая карточка
Р. Данзе
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
М. Маазу
Замена
Й. Молло
️️️️
Д. Перес
Желтая карточка
Ф. Лемуан
ГОЛ! 1:0!
К. Боканегра
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дюшез
3
Боканегра
29
Данзе
16
Фанни
13
Ханссон
6
М'Вила
6
Лерой
6
Теттей
18
Лемуан
12
Марво
7
Бриан
3-2-4-1
16
Руффье
63
Н'Кулу
28
Пюйгренье
20
Модесто
27
Монгонгю
13
Траоре
8
Алонсо
15
Перес
6
Кутадье
12
Нене
22
Маазу
6
Лерой
3
Думбия
3
Думбия
6
Лерой
12
Марво
3
Бангура
3
Бангура
12
Марво
6
Кутадье
6
Мангани
6
Мангани
6
Кутадье
15
Перес
89
Молло
89
Молло
15
Перес
22
Маазу
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
22
Маазу
Остались в запасе
Ренн
Монако
1
Абдулайе Диалло
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Ренн - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Роазон Парк
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