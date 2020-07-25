Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Кристиансунд
Бранн - Кристиансунд: обзор матча 25 июля 2020
Бранн
25.07.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 1
Завершен
Кристиансунд
73'
Ж. Коомсон
87'
P. Erik Ulvestad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Кристиансунд
Желтая карточка
B. Acosta
90'
+4
87'
ГОЛ! 1:1!
P. Erik Ulvestad
Пас отдал
Б. Бай
Замена
Э. Хустад
️️️️
Ф. Хауген
86'
81'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
О. Скарсем
Замена
B. Acosta
️️️️
В. Форрен
80'
80'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
Желтая карточка
Ж. Коомсон
74'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Коомсон
Пас отдал
В. Форрен
73'
69'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
A. Askar
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
П. Странд
64'
Замена
К. Бармен
️️️️
A. Ordagić
64'
Желтая карточка
Р. Кристиансен
47'
Желтая карточка
Д. Бамба
28'
Желтая карточка
A. Ordagić
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
15
Bismar Acosta
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
Кристиансунд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
10
Сондре Серли
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
3-2-1-1-4
24
Кольскоген
24
Кристиансен
2
Тенисте
24
Странд
4
Форрен
7
Хауген
7
Коомсон
23
1
99
Бамба
10
4-4-1-1
30
5
19
5
Сермо
3
Асбак
28
Диоп
6
90
Пеллегрино
77
Скарсем
13
Бай
77
4
Форрен
15
15
4
Форрен
7
Хауген
20
Хустад
20
Хустад
7
Хауген
24
Странд
21
Тэйлор
21
Тэйлор
24
Странд
10
10
Бармен
10
Бармен
10
77
Скарсем
29
Мумбанья
29
Мумбанья
77
Скарсем
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
77
15
Кастрати
15
Кастрати
77
Остались в запасе
Бранн
Кристиансунд
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
1
Маркус Петтерсен
ВР
Главный тренер
Фрейр Александерссон
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
1
Маркус Петтерсен
ВР
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Бранн - Кристиансунд
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Бранн
Кристиансунд
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+