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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Сандефьорд
Бранн - Сандефьорд: обзор матча 12 июля 2020
Бранн
12.07.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
3 : 1
Завершен
Сандефьорд
7'
Р. Тэйлор
9'
Ж. Коомсон
13'
Ж. Коомсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Сандефьорд
Замена
Э. Хустад
️️️️
Д. Бамба
84'
Замена
П. Странд
️️️️
A. Ordagić
77'
73'
Замена
М. Валес
️️️️
В. Куртович
61'
Замена
Э. Бренден
️️️️
E. Valles
Замена
Д. Соренсен
️️️️
Р. Тэйлор
59'
Замена
J. Tveita
️️️️
Т. Тенисте
59'
51'
Желтая карточка
В. Куртович
Желтая карточка
A. Ordagić
51'
Замена
C. Rismark
️️️️
B. Acosta
46'
Желтая карточка
B. Acosta
41'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Коомсон
Пас отдал
Д. Бамба
13'
Желтая карточка
В. Форрен
10'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Коомсон
9'
ГОЛ! 1:0!
Р. Тэйлор
Пас отдал
Т. Грегор
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
15
Bismar Acosta
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
1
Jacob Storevik
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Сандефьорд
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
3-2-1-4
16
Ахамада
4
Грегор
2
Тенисте
4
Форрен
7
Хауген
21
Тэйлор
7
Коомсон
15
99
Бамба
10
23
1-1-1-5
5
Вембангомо
19
Куртович
99
Хансен
7
2
4
3
4
99
Бамба
20
Хустад
20
Хустад
99
Бамба
10
24
Странд
24
Странд
10
2
Тенисте
15
15
2
Тенисте
15
4
4
15
21
Тэйлор
26
Соренсен
26
Соренсен
21
Тэйлор
4
15
Бренден
15
Бренден
4
19
Куртович
3
Валес
3
Валес
19
Куртович
Остались в запасе
Бранн
Сандефьорд
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Бранн - Сандефьорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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