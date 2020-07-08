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АЕК - ОФИ

08.07.2020, Среда, 21:30 мск Греция. Суперлига, 7 тур АЕК - ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020), группа A
2 тур
14 июня, воскресенье 19:15 ОФИ 0:2 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
25 тур
23 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 ОФИ
12 тур
30 ноября, суббота 20:30 ОФИ 1:0 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
10 февраля, воскресенье 16:00 АЕК 1:0 ОФИ
5 тур
29 сентября, суббота 20:30 ОФИ 0:3 АЕК
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